Polyester micro- and nanoparticles for the delivery of therapeutic peptides or proteins

Het onderzoek gepresenteerd in dit proefschrift richt zich op de synthese, karakterisering en het testen van polymere microdeeltjes (μPs) en nanodeeltjes (NPs), welke gebruikt worden voor de toediening van therapeutische biomoleculen zoals eiwitten en peptiden. Deze deeltjes kunnen de werkzaamheid van biomoleculen verbeteren door ze enerzijds te beschermen tegen inactivatie en anderzijds de bloedcirculatietijd en accumulatie op de plaats van de ziekte te vergroten. Verder kunnen de samenstelling en eigenschappen van de deeltjes worden aangepast om ofwel intra- of extracellulaire afgifte van hun inhoud te bereiken, zoals getoond in dit proefschrift. Er werden bijvoorbeeld μPs beoordeeld op de inkapseling en vertraagde extracellulaire afgifte van een neuroprotectief peptide.

Inleidende in vivo studies toonden aan dat één subcutane toediening van een therapeutisch peptide ingekapseld in μPs vergelijkbare therapeutische effecten had als vier intraveneuze toedieningen van niet-ingekapselde therapeutische peptide. Bovendien werden NPs gelabeld met een richtend ligand onderzocht voor de intracellulaire afgifte van een celdodend eiwit. Deze formulering werd selectief geïnternaliseerd in endosomale compartimenten van doelwit-borstkankercellen, welke na het ontsnappen van het endosoom een celdodend effect vertoonde.

Verder werden NPs die waren gelabeld met verschillende richtende ligand-dichtheden beoordeeld op hun interactie met endotheelcellen van bloedvaten onder statische en stroomomstandigheden. Cel-deeltje-interacties zijn afhankelijk van tijd en ligand-dichtheid. De toevoeging van rode bloedcellen in de experimenten onder stroom resulteerde in een hogere associatie van de NPs met de cellen. De hypothese is dat bloedcellen de NPs naar de endotheelcellen stuwen, met als gevolg een betere interactie tussen NPs en endotheelcellen. De resultaten die in dit proefschrift worden gepresenteerd tonen aan dat μPs en NPs een positief effect hebben op medicijnafgifte.