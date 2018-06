Plantaardige vezels verbeteren behandelmethoden voor voedselallergieën

Voedselallergieën kunnen worden behandeld met een nieuwe therapeutische strategie waarbij tegelijkertijd een dieet verrijkt met niet-verteerbare vezels en voedingseiwitten worden toegediend. Momenteel neemt het aantal voedselallergische patiënten toe, zowel in kinderen als volwassenen en zijn er geen behandelmethoden beschikbaar die de allergie kunnen genezen. Voedselallergieën hebben een grote invloed op de kwaliteit van leven van zowel de patiënt als de naasten vanwege het risico op (ernstige) allergische symptomen na inname van voedingseiwitten. Bij een voedselallergie reageert het immuunsysteem ‘over-actief’ op een veilig voedseleiwit. Door het toedienen van kleine hoeveelheden voedseleiwit op regelmatige basis, kan het immuunsysteem leren dat het eiwit veilig is en er geen reactie hoeft te ontstaan. Deze strategie wordt immunotherapie genoemd. Ondanks veelbelovende resultaten uit klinische studies is de effectiviteit en veiligheid van immunotherapie nog niet optimaal. Uit dit proefschrift blijkt dat een dieet verrijkt met niet-verteerbare vezels de effectiviteit van immunotherapie kan verbeteren. Niet-verteerbare vezels worden door darmbacteriën omgezet in korte-keten vetzuren met een gunstig effect op het immuunsysteem. Koemelk-allergische muizen laten een sterkere afname in de ernst van allergische symptomen zien na behandeling met immunotherapie en het dieet vergeleken met allergische muizen die alleen zijn behandeld met immunotherapie. Het dieet ondersteunt het leerproces van het immuunsysteem en zorgt voor een omgeving in de darmen waar gunstige bacteriën goed kunnen overleven. Het gebruik van voedingscomponenten zoals deze niet-verteerbare vezels is een veelbelovende methode om bij allergische patiënten de effectiviteit van immunotherapie te verbeteren.