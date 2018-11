Plant biomass degradation by Fungi

Schimmels gebruiken verschillende strategieën om plantenbiomassa af te breken. Alleen een diep inzicht in deze strategieën, vooral tijdens groei op plantenbiomassa in plaats van eenvoudige mono- of polysachariden, zal tot verdere verbetering van bioraffinage processen gebaseerd op plantenbiomassa leiden.

Hoofdstuk 2 beschrijft de karakterisatie van ARA1 van Trichoderma reesei, de regulator die op zowel L-arabinose als D-galactose reageert.

Hoofdstuk 3 beschrijft een eenvoudige methode om veroudering van Podospora anserina te voorkomen, wat toegepast is in Hoofdstuk 4.

Hoofdstuk 4 beschrijft een tijdsafhankelijke transcriptoom studie van P. anserina tijdens groei op twee ruwe en industrieel relevante grondstoffen, corn stover (CS) en pellen van sojabonen (SBH). Deze studie verschaft een gedetailleerd beeld van de afbraak strategie van deze schimmel en aanwijzingen voor biotechnologische toepassingen, zoals potentieel nieuwe biomassa afbrekende enzymen.

Hoofdstuk 5 bescrijft een tijdsafhankelijke transcriptoom studie van T. reesei tijdens groei op dezefde grondstoffen als in Hoofdstuk 4 (CS en SBH), waarin naast het wild type twee regulatoire (Δxyr1 en Δara1) en één katabole (Δxki1) mutant gebruikt zijn. Deze dataset geeft een gedetailleerd van de groei op plantenbiomassa op een moleculair niveau, en geeft aanwijzingen om de efficiëntie van enzym cocktails van T. reesei te verbeteren.

Hoofdstuk 6 bediscussieerd de oorspronkelijke vraag van dit proefschrift: wat maakt een schimmel een generalist, een semi-specialist of een specialist? Onze data suggereert dat de set van CAZy genen in een schimmel genoom de strategie van de schimmel maar deels kan verklaren, en dat genregulatie de sleutel factor is, wat onze initiële hypothese (zie Hoofdstuk 1) ondersteunt.