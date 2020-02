Oriented Zeolite Membranes: Synthesis, Characterization and Applications

Zeolieten en zeotype materialen worden intensief gebruikt in de chemische industrie als heterogene katalysatoren voor de productie van brandstoffen, chemicaliën en materialen, zoals polymeren. Dit belang stimuleert voortdurend onderzoek, zowel in de academische wereld als in de industrie, om nieuwe of verbeterde zeolietmaterialen en bijhorende katalytische, adsorptie en scheidingstechnologieën te ontwikkelen en daarna toe te passen. Bovendien is er een enorm belang om de fysische en chemische eigenschappen van zeolieten beter te begrijpen.

In dit proefschrift hebben we uniform georiënteerde, katalytisch actieve zeoliet dunne-filmen en membranen gesynthetiseerd. Deze dunne-filmen en membranen zijn niet enkel beloftevol voor het uitvoeren van chemische reacties en het scheiden van moleculen, maar kunnen ook gebruikt worden als modelsystemen om bijvoorbeeld reactiemechanismen van katalytische processen op te helderen.

Om preciezer te zijn, ik heb uniform georiënteerde zeoliet ZSM-5 dunne-filmen (Hoofdstuk 2) en gerelateerde membraan materialen (Hoofdstuk 3) achtereenvolgens gesynthetiseerd, gekarakteriseerd en katalytisch getest. Deze modelsystemen werden daarna gebruikt om het deactiveringsproces van zeoliet ZSM-5 katalysatoren te bestuderen tijdens de methanol-naar-koolwaterstoffen (MTH) reactie. Dit werd gedaan op het niveau van één enkel georiënteerd zeolietkanaal (Hoofdstuk 4) en met nanometer resolutie (Hoofdstuk 6).

Geïnspireerd door deze studies, werden goed georiënteerde zeolietkristallen gesynthetiseerd om de effecten van de geometrie van zeolietkanalen op het reactiegedrag (Hoofdstuk 5) te bestuderen tijdens de MTH-reactie. Tot slot werden de moleculaire diffusiepatronen in welgeoriënteerde zeolietkanalen bepaald door middel van één molecuul fluorescentie microscopie.