Orde uit wanorde

Nikos Tasios bestudeerde voor zijn promotieonderzoek de zelforganisatie van colloïdale systemen door middel van computersimulaties. Hij vond een rijk gedrag met verschillende toepassingsmogelijkheden variërend van de levensmiddelen- en cosmetica-industrie tot de consumentenelektronica.

Colloïdale deeltjes, deeltjes in de ordegrootte van nanometers, ervaren willekeurige beweging (wanorde) door botsingen met moleculen van het omringende medium. Dankzij deze beweging kunnen colloïdale deeltjes verschillende configuraties verkennen. Als gevolg daarvan zijn ze in staat de meest (thermodynamisch) gunstige structuur (orde) te bereiken, in een proces dat zelforganisatie wordt genoemd.

Een typisch mengsel van twee vloeistoffen vertoont een punt bij en bepaalde temperatuur en verhouding van de twee vloeistoffen, waarbij de dichtheid fluctueert. Naarmate dit punt benaderd wordt, worden de fluctuaties groter. Hoe colloïden in een dergelijk mengsel zichzelf organiseren was niet duidelijk. In zijn promotieonderzoek toont Nikos Tasios aan dat de zelforganisatie dan kan worden gecontroleerd door de precieze afstemming van temperatuur en de verhouding van de twee vloeistoffen.

De verwachting was dat het zelforganiserend gedrag rijker wordt als de colloïden door geladen deeltjes worden vervangen. Nikos Tasios laat in zijn proefschrift zien dat het gedrag dan lijkt op dat van andere systemen, zoals oppervlakte-actieve stoffen (in bijvoorbeeld wasmiddelen).

Daarnaast bestudeerde Nikos Tasios het gedrag van systemen bestaande uit harde deeltjes. Harde deeltjes kunnen niet overlappen en ook interacteren ze niet. Voor dergelijke deeltjes bepaalt hun vorm het gedrag. Door nauwkeurig de exacte vormparameters van ruitvormige deeltjes aan te passen, ontdekte hij verschillende (vloeibare)kristal fasen, waaronder fasen die nooit eerder zijn geobserveerd.

Ook bestudeerde hij het gedrag van harde deeltjes gevangen in een bol. Hieruit blijkt dat, in sommige gevallen, de deeltjes een gedraaide structuur vormden.