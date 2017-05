Oratie: Zaai nieuwsgierigheid, kweek kennis en pluk de vruchten

Guido van den Ackerveken is per 1 november 2016 benoemd tot hoogleraar op het vakgebied van de 'Translational Plant & Microbial Biology'. In zijn oratie zal hij ingaan op het belang van nieuwsgierigheid-gedreven onderzoek aan planten en microben, in het bijzonder op het gebied van plantenziekten. Fundamentele kennis vormt de onmisbare basis voor 'vertalend of translationeel' onderzoek om te komen tot toepassing in de voedselproductie en biotechnologie. Hiermee kan het bijdragen aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen waar de mensheid voor staat, zoals een groeiende wereldbevolking, duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid en -veiligheid.