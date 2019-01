Oratie: Van Klein naar Groot

Hoe kunnen we kinderen met vroege hersenschade het best helpen in hun verdere ontwikkeling? Dat is de centrale vraag waar hoogleraar ‘Translational Research of Early Life Events’ Freek Hoebeek zich op richt. In zijn oratie belicht hij welke nieuwe ontwikkelingen de combinatie van basaal, translationeel en klinisch onderzoek geeft en wat de rol van academisch onderwijs hierin kan zijn.