Oratie van Ellen Hamaker: Het individu ontcijferd

Door de opkomst van technische innovaties zoals mobiele telefoons, stappentellers en hartslagmeters is het mogelijk geworden om mensen gedurende langere tijd vrijwel continu te meten. Dit levert een schat aan informatie op over wat mensen voelen, denken en doen in hun dagelijks leven. In haar oratie zal hoogleraar Ellen Hamaker ingaan op de meerwaarde van deze intensieve longitudinale data en hoe we die kunnen gebruiken om het individu beter te begrijpen.