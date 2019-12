Per 1 juni 2018 is dr. Tineke Westerveld bij besluit van het college van bestuur benoemd tot hoogleraar in de faculteit Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht op het vakgebied van ‘Medisch onderwijs in het bijzonder betreffende interprofessioneel leren (samenwerken)’.

De titel van haar oratie luidt: ‘OPEN DEUREN’.