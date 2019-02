Oratie: Leren verbinden: het opleiden van bruggenbouwers

Er gaapt een enorme kloof tussen de wereld van het onderzoek en de wereld van de zorg. Veel (bio)medisch onderzoek bereikt daarom nooit de praktijk. Om deze kloof te overbruggen, zijn zorgverlener-onderzoekers nodig die met één been in het onderzoek staan en met één been in de praktijk. Denk hierbij aan een huisarts die onderzoek doet naar middenoorontsteking of aan een verpleegkundige die therapietrouw onderzoekt. Zij zijn bruggenbouwers, die er voor kunnen zorgen dat onderzoek relevant is voor de zorg en onderzoeksresultaten de praktijk bereiken.

De grote vraag hierbij is hoe wij mensen op kunnen leiden tot bruggenbouwers. Dit is immers een nieuwe rol naast die van onderzoeker en zorgverlener. Om deze rol aan te leren zijn gerichte opleidingen nodig, die aandacht besteden aan de vaardigheden en houding die deze brugfunctie vraagt.

De kloof tussen onderzoek en praktijk is niet uniek voor de zorg, maar speelt ook in het universitaire onderwijs. Academisch docenten, die hun eigen onderwijs onderzoeken, kunnen hier de bruggenbouwers zijn tussen onderwijskundig onderzoek en de praktijk.

De leerstoel ‘Education to connect science and professional practice’ richt zich op beide typen bruggenbouwers: in de zorg en in het academisch onderwijs. Zo kunnen de bruggenbouwers van de toekomst succesvol worden opgeleid.