Oratie Joost Frenkel

Een gelijkwaardige verhouding met de patiënt stelt eisen aan de arts.

De arts moet het perspectief van patiënten in beeld kunnen brengen en begrijpen.

Daarvoor is nieuw geneeskundeonderwijs nodig. Zowel in de collegezaal, in silico, als aan het ziekbed van de patiënt. Onderwijs dat patiënten een stem geeft en artsen de vaardigheden leert die stem te horen, samen informatie te vergaren te wegen en te besluiten. De aankomende arts moet daarvoor een zeer grondig begrip van de humane biologie, psychologie en sociale verbanden verwerven. Ook om waar nodig helder stelling te nemen tegen misvattingen.