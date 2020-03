Oratie Jerfi Uzman: De terugtocht van het staatsrecht

Jerfi Uzman spreekt zijn oratie uit bij de aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar in de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht, in het bijzonder op het gebied van Staatsrecht. Het College van Bestuur heeft hem per 1 april 2019 op deze leerstoel benoemd. Deze leerstoel is ondergebracht bij het departement Rechtsgeleerdheid.