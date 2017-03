Oratie Hugo Quené: De kansen van spreiding

Digitaal bronnenmateriaal

In de geesteswetenschappen wordt bestudeerd "wat ons tot mensen maakt": onze geschiedenis, ons denken, onze taal, onze cultuur. De hoeveelheid gegevens in deze domeinen neemt explosief toe, als gevolg van internet en de bijbehorende digitale revolutie. Een grote krant publiceert elke dag weer tientallen of honderden nieuwe artikelen, in digitale vorm, en overheden maken grote databestanden toegankelijk voor onderzoek. Door de snelle groei van het digitale bronnenmateriaal zijn digitale en kwantitatieve methoden onontbeerlijk geworden voor de geesteswetenschappen, zo betoogt Quené. Met deze methoden worden digitale gegevens verzameld, en worden patronen in die gegevens opgespoord met statistische technieken. Deze aanpak zal hij onder andere illustreren in een voorbeeld van "text mining" van de Troonredes sinds 1946. Statistische analyses van de teksten onthullen interessante historische trends in de Troonrede, bijvoorbeeld een grote aandacht voor het thema "samenleving" in de jaren '90 en '00.

Over Hugo Quené

Prof. dr. Hugo Quené is facultair hoogleraar Kwantitatieve Methoden van Empirisch Onderzoek in de Geesteswetenschappen, en onderwijsdirecteur van de Undergraduate School Talen, Literatuur en Communicatie.