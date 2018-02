Oratie Harry Hummels

In zijn lezing 'Het achttiende doel van duurzame ontwikkeling - sociaal ondernemerschap in een mondiale samenleving', gaat professor Hummels in op de betekenis en de rol van sociaal ondernemerschap. Zowel wat bereft het bijdragen aan duurzame ontwikkeling in het algemeen, als het behalen van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in het bijzonder. Tegen de achtergrond van opkomende sociale en ecologische uitdagingen zoals uitgedrukt in deze SDG's (Sustainable Development Goals), betoogt hij dat sociaal ondernemerschap het domein pverstijgt van individuele ondernemers en kleine innovatieve ondernemingen.

Fundamentele verandering van onze huidige waardeketens die geconfronteerd worden met de grote uitdagingen van de SDG's, vindt alleen plaats als de vereiste sociale en milieu-innovatie wordt overgenomen door reguliere bedrijven, gefaciliteerd door een stimulerende omgeving. Betekent dat opeens dat Tesla een sociale onderneming is?