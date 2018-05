Oratie: De doorbraak voorbij

‘Doorbraken’ in de strijd tegen kanker zijn aan de orde van de dag. Dit werkt hoge verwachtingen, vooral bij patiënten en hun naasten. Toch leidt het grootste deel van de medische doorbraken niet tot een verbetering in overleving of kwaliteit van leven.

Lenny Verkooijen pleit voor meer aandacht voor het traject na de doorbraak: de klinische evaluatie. Minstens zo belangrijk, maar veel minder sexy. Alleen met goede en efficiënte evaluatie kunnen we ervoor zorgen dat innovaties die echt werken snel bij de patiënt terecht komen, en voorkomen dat patiënten onnodig blootgesteld worden aan niet werkende, of zelfs schadelijke behandelingen. Om het enorme scala aan medische doorbraken en innovaties snel en efficiënt te kunnen evalueren, moeten we onze zorg voor mensen met kanker anders gaan inrichten. Zodat er geen belangrijke kennis meer verloren gaat, en we daadwerkelijk kunnen leren van iedere patiënt.