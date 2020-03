Opgelet! SG: Lezing 'Over vertrouwen en beïnvloeden' gaat niet door

LET OP: WEGENS GRIEPVERSCHIJNSELEN BIJ DE SPREKER IS DEZE LEZING AFGELAST.

Ben je Bob, zeg het hardop! #DOESLIEF en Jezus Leeft! Als het over overtuigen gaat, zijn retorica en logica niet genoeg. Of een oproep of reclame effectief is, hangt ook af van de plek waar je bent, de timing, en je vertrouwen in de afzender. Zelfs als een boodschap in strijd is met alles wat je gelooft, kan die je beïnvloeden. Communicatiewetenschapper Ivar Vermeulen (VU) laat zien hoe we dagelijks gestuurd worden, bewust en onbewust. En hoe moeilijk het is om dat te onderzoeken.

Deze lezing maakt onderdeel uit van de lezingenreeks Strijd om het gelijk.