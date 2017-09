Op 9 oktober opent de Universiteit Utrecht het nieuwe Centre for Academic Teaching. Docenten kunnen met de komst van het centrum op één plek terecht voor hun eigen ontwikkeling en voor innovatie van hun onderwijs. Bestaande initiatieven worden gebundeld en nieuwe worden toegevoegd. Met het centrum beoogt de Universiteit de kwaliteit van haar onderwijs naar een nog hoger niveau te brengen.

Geïnteresseerden in vernieuwing van het academisch onderwijs zijn van harte welkom om maandag 9 oktober de opening in de Universiteitsbibliotheek aan de Uithof bij te wonen.

Programma

Het programma start om 15.00 uur met parallelsessies over de drie pijlers waar het centrum zich op richt: Teacher development, Innovation of Education en Scholarship of Teaching & Learning.

Om 16.30 uur vindt de feestelijke opening plaats. Rhea van der Dong, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) spreekt en rector-magnificus Bert van der Zwaan verricht de opening.

Centre for Academic Teaching opent deur naar onderwijsontwikkeling

Het centrum wil het bestaande aanbod voor docentontwikkeling beter zichtbaar en vindbaar maken, waar nodig aanvullen en evaluatief onderzoek naar onderwijs stimuleren. Het centrum biedt daarvoor middelen ter ondersteuning en faciliteert kennisuitwisseling door het organiseren van activiteiten en de ontwikkeling van een digitaal platform.

Bezoekadres Centre for Academic Teaching

Universiteitsbibliotheek

Heidelberglaan 3 (Utrecht Science Park/ De Uithof)

3584 CS Utrecht

(ma t/m vrij 09.00u -17.00u)