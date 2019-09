Open Monumentendag Utrecht 2019

Het thema van deze Open Monumentendag Utrecht is 'Kunst & Vermaak'. Op zaterdag 14 september 2019 zullen tussen 10.00 en 17.00 uur bijna 80 monumenten geopend zijn voor publiek. Ook in de gebouwen van de Universiteit Utrecht is van alles te zien en te beleven. Zo zijn er rondleidingen door de Universiteitsbibliotheek, Janskerkhof 3+ 13, Drift 15+ 21, Kromme Nieuwegracht 80, het Academiegebouw en het University College Utrecht. Tevens zijn er lezingen in het Academiegebouw, de Faculty Club en bij het University College Utrecht. In het Pandhof van de Dom vindt een markt plaats.

Negen Muzen

Al sinds de oudheid vormen de Negen Muzen de inspiratie achter de verschillende vormen van kunst en vermaak. In Utrecht zullen deze muzen ons in twee routes langs verschillende monumenten van kunst en vermaak leiden. Dat kunnen monumenten zijn die als zodanig zijn ontworpen, maar ook monumenten die in de loop der tijd van functie zijn veranderd.

Daarnaast heeft Utrecht ook een eigen thema. Het is immers 175 geleden dat de eerste stoomtrein Utrecht binnenreed, waarna de stad is uitgegroeid tot dé spoorstad van Nederland. Een speciale fietsroute langs Utrechtse spoorwegmonumenten laat zien hoe die ontwikkeling zich voltrok en de stad mede vorm gaf. De route sluit aan op de tentoonstelling Utrecht Spoorstad in het Utrechts Archief.

Bijzondere openstellingen

Naast het gebruikelijke aandeel 'vaste' monumenten zien we dit jaar opvallend veel bijzondere openstellingen. In verband met het centrale thema 'Kunst & Vermaak' geldt dit onder andere voor de stadsschouwburg en het conservatorium in het Gebouw van Kunst en Wetenschappen. Mooie voorbeelden van functieverandering zijn de voormalige Westerkerk, bad- en zweminrichting OZEBI en het Louis Hartloopercomplex. Ook bijzonder is dat enkele deelnemende musea dit jaar op Open Monumentendag geheel gratis zijn te bezoeken, zoals Museum Speelklok, Centraal Museum en het Catharijneconvent!

Spoorstad

De viering van Utrecht Spoorstad is aangegrepen om een aantal spoorwegmonumenten open te stellen, waaronder het grootste van Nederland: de Inktpot! Indrukwekkend doch sober aan de buitenkant, maar met een nog indrukwekkender interieur! Ook het sjieke Maliebaanstation is te bezoeken. Heel anders, maar zeker zo interessant zijn de spoorwegwerkplaatsen aan de 2e Daalsedijk en op het Werkspoorterrein!

Ook restauraties en verbouwingen bieden onverwachte kansen tot interessante openstellingen en rondleidingen. In deze categorie vallen dit jaar onder meer het voormalige Poppodium Tivoli, het Ooglijdersgasthuis en de Domtoren, die dankzij de restauratie allerlei geheimen prijsgeeft!

Nevenprogramma

De Open Monumentendag wordt als vanouds opgeluisterd door muziek, een monumentenmarkt in de Pandhof en een uitgebreid nevenprogramma. Daarnaast valt Open Monumentendag dit jaar samen met het Uitfeest, een van de jaarlijks terugkerende Culturele Zondagen. Beide presenteren zich op het Domplein; in een aantal monumenten, zoals het Stadhuis, is het programma mede ingevuld door het Uitfeest.