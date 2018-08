Open Monumentendag Utrecht 2018

Stad en wetenschap

Op de gecombineerde wandel- en fietsroute 'Utrecht: stad van de wetenschap' ligt de nadruk op de betekenis van de universiteit voor de ontwikkeling van de stad Utrecht. Dit begon in 1636 op en rond het Domplein en breidde zich daarna uit over tal van monumentale gebouwen in de binnenstad en daarbuiten, zoals het voormalige Hygiënisch Laboratorium aan de Catharijnesingel (nu onderdeel van het Gerechtsgebouw), het Physiologisch Laboratorium aan de Vondellaan (nu bedrijvencentrum Rudolf Magnus) en diverse gebouwen van de Rijks Veeartsenijschool aan de oostzijde van de stad. De universiteit betekent veel voor de stad en trekt wetenschappers en studenten uit heel Europa.

Lustrum University college

Ook het University College in de voormalige Kromhoutkazerne is tijdens de Monumentendag te bezoeken. Ter ere van het 20-jarig bestaan van University College Utrecht zal er een tentoonstelling zijn die de bezoeker door de historie van de campus leidt. Daarnaast zijn er verschillende lezingen te bezoeken (in het Nederlands), waaronder 'Erfgoed Rond de Waterlinieweg' door em. prof. dr. Rob van der Vaart en ‘Waarom verloor Duitsland de tweede Wereld Oorlog?' door dr. Jos van der Linden.