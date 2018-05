Op lipide gebaseerde gemengde micellen voor orale toediening van vitamine K

Het vitamine-K profilax Konakion®MM (samengesteld uit ei-fosfatidylcholine, glycocholzuur en vitamin K) is niet in staat om bloedingen te voorkomen bij cholestatische kinderen, als gevolg onvoldoende darmopname van vitamine K. Eén van de componenten van de Konakion® MM formulering (glycocholzuur) heeft een pKa van 3,8 en is daarom bij neutrale pH geladen, hetgeen een goede colloïdale stabiliteit geeft aan de micellen in de formulering als gevolg van ladingsafstoting. De formulering is echter onstabiel en aggregeert bij de lage pH van de maag ten gevolge van protonering van de carboxylaatgroep van het glycocholzuur, wat coalescentie van de micellen veroorzaakt. In dit proefschrift werden gemengde-micelformuleringen van vitamine K ontwikkeld om dit probleem van de huidige Konakion® MM formulering (d.w.z. onstabiliteit bij lage pH) te omzeilen en aldus mogelijk een betere bescherming te bieden tegen bloedingen als gevolg van vitamine K tekort, met name bij patiënten die lijden aan cholestase. Twee verschillende strategieën werden toegepast, namelijk het gebruik van poly(ethyleenglycol) als sterische barrière (door het ei-fosfatidylcholine in Konakion® MM deels te vervangen door de niet-ionogene surfactant DSPE-PEG 2000) of het deels vervangen van glycocholzuur in Konakion® MM door saponinen als de niet-ionogene surfactant.