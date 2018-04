Ontwikkeling van silicium gebaseerde liganden met N-heterocyclische groepen door beter begrip van synthese en het gedrag

Homogene katalysatoren worden gebruikt in de productie van fijne chemicaliën, o.a. medicijnen. De liganden van een katalysator kunnen reacties sturen en versnellen, ze zijn essentieel voor de werking. Veel gebruikte liganden zijn karbenen (NHC's) en fosfinen. Het onderzoek gepresenteerd in deze dissertatie richt zich op het gebruik van liganden gebaseerd op silicium, welke sterke overeenkomsten hebben met NHC’s en fosfinen, met als extra effect dat ze sterker elektronen doneren.

Allereerst wordt de onverwachte reactiviteit van iminopyrrolsilanen onderzocht en beschreven. Door een beter begrip van deze reactiviteit kan dit omzeild worden. Een methode is het vermijden van de Si–H groep in het molecuul, o.a. door een reeds gebonden ligand als beginpunt te gebruiken, bijvoorbeeld Cl3Si–FeLn. Via deze methoden zijn enkele silyl-ijzer complexen gevormd. Een ander methode in het vermijden van de Si–H is uitgaan van een gestabiliseerd Si(II)Cl2. Substitutie van de chloride voor het tridentate tmim (tmimH3 = tris(3-methylindol-2-yl)methaan) gaf het silicium anion (tmim)Si–, waarmee ijzer- en kopercomplexen gevormd kunnen worden door het direct complexeren van FeCl2 of CuCl. Naast de inmiddels bekende (tmim)P en (tmim)Si– werd ook (tmim)Ge–gemaakt door substitutie van Cl voor tmim in GeCl2·dioxaan. (tmim)Ge– blijkt elektronische eigenschappen te bezitten tussen de Si en P analogen. De verwachting is dat de kennis opgedaan in dit onderzoek bij zal dragen aan de gecontroleerde synthese van N-gesubstitueerde silicium verbindingen als veelbelovende klasse liganden.