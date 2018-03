Ontwikkeling van een bacteriedodend oppervlak met gestabiliseerde peptiden voor gebruik op implantaten

Sinds de ontdekking van Penicilline zijn we in staat om de meest voorkomende bacteriële infecties te bedwingen. Echter, de ontwikkeling van nieuwe antibiotica de afgelopen 35 jaar vrijwel stil heeft gestaan. In combinatie met het onzorgvuldig en veelvuldig toedienen van antibiotica heeft dit geleid tot een explosieve stijging van het aantal (multi-)resistente bacteriën. Dit houdt in dat de antibiotica geen of weinig invloed meer heeft op de groei van de bacteriën waardoor deze niet meer gedood kunnen worden met conventionele medicijnen. Dit groeiende probleem van (multi-)resistente bacteriën wordt nog verder vergroot door het toenemende aantal implantaten dat gebruikt wordt om een hoge levensstandaard te behouden. Denk hierbij aan gewrichten, lenzen, hartkleppen, katheters en tandheelkundige implantaten. Deze materialen vormen een uitstekend oppervlakte voor bacteriën om zich aan te hechten en zodoende het lichaam binnen te dringen. Het is daarom uitermate belangrijk om te zorgen dat bacteriën niet via lichaamsvreemde objecten het lichaam binnendringen. Dit kan gedaan worden door implantaten te omhullen met een bacteriedodende coating. Hierbij is het essentieel dat conventionele antibiotica vermeden worden om zodoende zo min mogelijk resistentie op te wekken.

In dit proefschrift wordt de ontwikkeling van een methode beschreven die een coating met antimicrobiële peptiden maakt. Deze peptiden zijn de afgelopen tijd veelvuldig onderzocht vanwege hun specifieke en snelle werking op bacteriën, waardoor ze een veelbelovende aanvulling zijn op de huidige antibiotica in de strijd tegen biomateriaal gerelateerde infecties.