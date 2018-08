Ontdekkingsreizen naar koper indium sulfide op de nanoschaal - synthese, structuur karakterisatie en optische eigenschappen van CuInS2 nanokristallen

Dit proefschrift gaat over de synthese van halfgeleider nanokristallen, in het bijzonder CuInS2 en CuInSe2, en de studie van hun eigenschappen. Nanokristallen van halfgeleidermaterialen hebben andere eigenschappen dan dezelfde materialen op bulk schaal, en door de vorm en grootte van de nanokristallen te veranderen, kunnen deze eigenschappen gemanipuleerd worden. In dit proefschrift worden nieuwe synthese methoden voor nieuwe vormen in nieuwe dimensies van CuInS2 en CuInSe2 beschreven. Daarnaast wordt met behulp van spectroscopische technieken een nieuw inzicht verkregen in de optische en elektronische eigenschappen van deze materialen, wat kan worden samengevat in een helder en duidelijk model.