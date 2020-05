ONLINE Promotie: I-complex plasmids – a story about incompatibility and host adaptation.

Samenvatting

Antimicrobiële resistentie (AMR) is wereldwijd een groeiend probleem. De voornaamste veroorzaker hiervan zijn resistentie genen in bacteriën. Wanneer deze genen zich bevinden op kleine stukjes DNA, ook wel plasmiden genoemd, kunnen ze makkelijk verspreiden tussen bacteriën. Dit proefschrift geeft een overzicht van de verschillende soorten plasmiden en hun resistentie genen en waar ze voorkomen in de wereld.

Eén enkele bacteriecel kan meerdere verschillende plasmiden bevatten. Of deze plasmiden daadwerkelijk stabiel aanwezig kunnen blijven hangt af van verschillende factoren. Eén van deze factoren genaamd “incompatibiliteit” bepaald of verschillende plasmiden samen in een cel aanwezig kunnen zijn. Plasmiden kunnen worden ingedeeld in 40 verschillende “Inc” groepen, gebaseerd op deze incompatibiliteit. Voor een lange tijd werd dit gebruikt om bacteriën te typeren in epidemiologische studies.

Dit proefschrift richt zich op de “I-complex” incompatibiliteitsgroep gevonden in Enterobacteriaceae, en die geassocieerd wordt met belangrijke klassen van resistentie genen zoals de zogenoemde Extended Spectrum Beta-lactamases (ESBLs). De I-complex groep omvat IncI1α, IncI1γ, IncI2, IncK, IncB/O en IncZ plasmiden. De basis van hun incompatibiliteit wordt geanalyseerd in dit proefschrift, en de resultaten laten zien dat een enkele mutatie in het DNA ertoe kan leiden dat twee plasmiden juist wel of niet langer compatibel aan elkaar zijn. Het concludeert dat IncB/O en IncZ plasmiden, in tegenstelling tot wat voorheen werd gedacht, zeer gelijk zijn aan elkaar en hierdoor incompatibel.

Ook laat dit proefschrift zien dat plasmiden uit de IncK groep belangrijke dragers zijn van resistentie genen in bacteriën bij de mens en kip, en bestaat uit twee compatibele plasmide lijnen, IncK1 en IncK2. Onderzoek naar fysiologie en de moleculaire effecten van deze plasmiden op de host laten zien dat IncK2 plasmiden een voordeel hebben bij een hogere omgevingstemperatuur, wat er mogelijk toe heeft geleid dat dit de dominante populatie is in de kip terwijl IncK1 voornamelijk in zoogdieren wordt gevonden.

De resultaten in dit proefschrift benadrukken het belang van plasmiden in de verspreiding van AMR, en benadrukt de noodzaak van het beter begrijpen van de compatibiliteit en de aanpassing van plasmiden aan bacteriën en de host.