Onderzoek naar het veranderde metabolisme in geneesmiddelresistente kankercellen leidt mogelijk tot nieuwe mogelijkheden om resistente tumoren te behandelen

De afgelopen jaren is er steeds meer onderzoek gedaan naar het veranderde metabolisme in kankercellen. Niet alleen zijn er meer afwijkende metabole routes (pathways) gevonden in kankercellen, ook is het duidelijk geworden dat dit aangepaste metabolisme een belangrijke rol speelt bij maligne ontaarding van gezonde cellen.

Het onderzoek gepresenteerd in dit proefschrift richt zich op de rol van het metabolisme in geneesmiddelresistente kankercellen. Door te onderzoeken welke metabole routes veranderen wanneer kankercellen resistent raken voor therapie, kunnen er nieuwe manieren gevonden worden om resistente tumoren te bestrijden. Doordat kankercellen als het ware verslaafd raken aan hun nieuwe metabolisme, kan de groei van kanker mogelijk geremd worden door in te grijpen op dit unieke metabolisme.

Door middel van massaspectrometrie zijn we in staat om de metabolieten in een cel te meten en te bepalen welke metabole routes extra actief zijn (of juist extra rustig) bij geneesmiddelresistente kankercellen. Hierdoor ontstaat een beter begrip van het mechanisme van resistentie en kunnen mogelijk nieuwe manieren gevonden worden om de huidige kankertherapie te verbeteren en resistentie tegen te gaan.

Dit werkt illustreert dat metabolisme een belangrijke rol speelt in de gevoeligheid van kanker voor geneesmiddelen. Daarnaast laat dit werk zien dat het metabolisme ook invloed heeft op het effect van geneesmiddelen in het algemeen. Metabolomics studies kunnen dus een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van nieuwe therapieën tegen resistente kankers.