In de afgelopen jaren is ondernemerschaps steeds belangrijker geworden voor Nederlandse universiteiten. Inmiddels bieden vrijwel alle universiteiten hun studenten ondernemerschapsonderwijs aan en wordt dit onderwijs doorlopend verbeterd. Laten we niet allemaal apart het wiel uitvinden, maar juist van elkaar leren!

Daarom organiseert de Strategische Alliantie - bestaande uit Universiteit Utrecht, Eindhoven University of Technology en Wageningen University & Research - samen met Dutch Students for Entrepreneurship (DutchSE) en de VSNU een bijeenkomst rondom ondernemerschapsonderwijs op 22 april, van 12.30 tot 17.00 uur.

Samen met docenten, beleidsmakers en studenten brengen we in kaart wat de grootste struikelblokken zijn als het gaat om ondernemerschapsonderwijs op de universiteit. We wisselen kennis uit hoe met deze struikelblokken om te gaan en leren van elkaars - goede en slechte - ervaringen.

Deze landelijke bijeenkomst is bedoeld voor eenieder die geïnteresseerd is in entrepreneurial learning of momenteel betrokken is bij (de ontwikkeling van) ondernemerschapsonderwijs op de universiteit.

Programma en aanmelden

De registratie is inmiddels geopend (zie onder), het programma volgt snel. De bijeenkomst vindt plaats in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht, in de hart van de Utrechtse binnenstad.