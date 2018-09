Oligosachariden in humane melk – Mama’s sweet immunological secrets

Moedermelk is de allerbeste voeding voor baby’s wat al meer dan 100 jaar geleden is ontdekt. Naast o.a. lipiden en lactose is het de diversiteit van de unieke oligosachariden in humane melk (HMOS) die moedermelk zo uniek maken. HMOS is een complexe mix van glycanen die meer dan 1000 verschillende structuren omvat. Ondanks de verschillen in samenstelling van humane melk gedurende lactatie, de genetische achtergrond van de moeders en de invloed van omgevingsfactoren, wordt een gemiddelde van 5-25 g/L HMOS gevonden in moedermelk. Naast de voedingswaarde van HMOS voor de baby, bezitten HMOS ook vele andere biologische actieve functies. HMOS zijn oorspronkelijk ontdekt als prebiotica die de groei en activiteit van zgn. nuttige bacteriën kunnen bevorderen door als metabole substraten (i.e. voeding voor de bacteriën) te dienen.

Omdat HMOS resistent zijn tegen digestie in de maag en het duodenum, worden ze o.a. ook gedetecteerd in de (systemische) bloedsomloop en secreties zoals urine. Het is dan ook waarschijnlijk dat deze unieke suikermoleculen ook een directe interactie aangaan met vele cellen in ons lichaam zoals de vele verschillende immuun cellen en neuronen. Het begrijpen van het onderliggende mechanisme in het immuun modulerende vermogen van HMOS in vitroen in preklinische diermodellen, kan leiden tot een nieuwe strategie voor het ontwikkelen van nieuwe prebiotische oligosaccharide mengsels die het immuunsysteem gunstig kunnen moduleren, waardoor immuunstoornissen voorkomen en/of behandeld zouden kunnen worden. Deze nieuwe prebiotische oligosaccharide mengsels kunnen dan zoveel mogelijk afgestemd worden op de authentieke HMOS-samenstelling en -functie van humane melk. Een algemeen overzicht van de kennis over HMOS wordt gegeven in hoofdstuk 2, de andere hoofdstukken van dit proefschrift zijn bedoeld om meer inzicht te verkrijgen over de immuun modulerende werking van HMOS.