NOG EEN PAAR EXTRA KAARTEN Plastic soep onder de loep

PROGRAMMA

Kom vanaf 13.45 uur naar de Social Impact Factory voor een spetterend programma!

14.00-14.30 uur Kindercollege van Miriam Sterl - Wat is plastic soep?

Wat is de plastic soep eigenlijk? Hoe komt al dat plastic in de oceaan terecht, en wat gebeurt er vervolgens mee? Waarom vinden we Nederlands plastic helemaal op de Noordpool? En welke mysteries over plastic soep proberen wetenschappers op te lossen?

14.40-15.10 uur Kindercollege van Alex Oude Elferink - Regels tegen plastic soep

Hoe voorkom je dat plastic in de oceaan terechtkomt of hoe zorg je voor dat het er weer uit wordt gehaald? Wie moet de zee opruimen? En welke regels zouden daarvoor nodig zijn en hoe stel je die dan op?

15.20-15.50 uur Kinderocllege van Pauline Krijgsheld - De wereld beschimmelt, hoera!

Schimmels zijn vies. Wie lust er nou een beschimmelde boterham? Toch zijn schimmels ook erg nuttig. Ze ruimen dode dingen in de natuur op, je kunt ze eten (denk aan champignons en paddenstoelen) én we kunnen er nu ook een soort plastic van maken die niet achterblijft in de natuur. Superhandig dus!

En ook

14.00-16.00 uur Kijken en voor zelf doen

Proefjes doen over microplastic met het Universiteitsmuseum en het Waterschap HDSR, bladeren door oude zeekaarten uit de Universiteitsbibliotheek, Renewi recyclewagens knutselen, een quiz maken over alles wat er vandaag geleerd kan worden én zien hoe 3d-printers van plastic afval weer mooie nieuwe dingen maken.

16.00 uur Prijsuitreiking kleurwedstrijd

16.10 uur Optreden Telekids Musicalschool KidsCrew

Zing mee met de KidsCrew. Bekijk hieronder het Plastic Soep lied alvast.