Nieuw methoden voor biomarker onderzoek aan humane circulerende immuuncellen

Pascal Wijten onderzocht nieuwe strategieën voor de karakterisatie van humane circulerende cellen. Dit om een beter inzicht te krijgen in de eiwitten die aanwezig zijn in deze cellen en om te zien of deze cellen mogelijk bruikbaar zijn als bron van klinisch relevante biomarkers. Resultaat is onder meer een strategie voor het vinden van klinisch relevante biomarkers in circulerende cellen die rekening houdt met mogelijke verontreinigingen van andere celtypes, waardoor deze zoektocht extra complex is.

Daarnaast ontwikkelde Wijten een volledig nieuwe methode om de eiwitten in kaart te brengen die bloedplaatjes na activatie uitscheiden. Dit blijkt een verrassend kleine hoeveelheid die met zeer grote zekerheid bepaald konden worden. Het gaat om verschillende eiwitten waarvan bekend was dat ze in hoge mate aanwezig zijn, maar ook werden veel nieuwe eiwitten geïdentificeerd die maar in lage mate aanwezig zijn.

Als laatste zijn ook de eiwitten van neutrofiele, eosinofiele en basofiele granulocyten in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een eiwit-vingerafdruk voor elk van deze celtypes, die de verschillende functies van deze celtypes benadrukt.