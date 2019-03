Near Infrared Broad Band Emitting Cr3+ Phosphors for Phosphor Converted Light Emitting Diodes

De markt van infrarood (IR) LEDs is één van de snelstgroeiende segmenten in de verlichtingsector. De omvang van de IR LED markt zal naar verwachting jaarlijks met 17 % groeien in de periode 2018 – 2024 [1]. De voorziene wereldwijde groei van de verkoop van IR LEDs wordt veroorzaakt door een toename van toepassingen van IR LEDs in diverse industriële sectoren zoals bewaking, industriële inspecties en biometrische indentificatie. De toepassing van IR LEDs op basis van (Al, Ga)As halfgeleider chips, bijvoorbeeld voor nabij infrarood (NIR) spectroscopie en beeldvorming wordt vaak beperkt door de smalbandigheid van de emissie en de geringe thermische stabiliteit. Er is duidelijk behoefte aan nieuwe en compacte breedbandige NIR lichtbronnen. Met het oog op de potentiële markt voor breedbandige NIR fosfor geconverteerde LEDs (phosphor converted LEDs, pc-LEDs) richten veel bedrijven zich op de ontwikkeling van efficient luminescerende materialen die breedbandig infrarode emissie uitzenden onder excitatie met een blauwe (Ga,In)N LED chip.

Een grote uitdaging bij de ontwikkeling van nieuwe breedbandige NIR pc-LEDs is het vinden van een efficiënte lichtgevende converter met thermisch stabiele breedband fotoluminescentie in de NIR-regio. In dit kader onderzoeken we verschillende Cr3+ fosforen met emissie tussen 650 en 1100 nm bij excitatie in het blauwe spectrum. Afhankelijk van het kristalveld van het rooster, vertonen Cr3+-ionen smalle of breedbandige emissie. De aanpasbare optische eigenschappen van Cr3+-ionen en de hoge thermische stabiliteit van de fotoluminescentie make Cr3+ geactiveerde materialen aantrekkelijk voor de ontwikkeling van nieuwe NIR pc-LEDs.

