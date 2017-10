Muziek ontmoet wetenschap in ‘Music by Oceans’

Klinkt de Atlantische Oceaan anders dan de Indische? Zijn oceaanstromingen in een IJszee fundamenteel anders dan in een tropische zee? Dat kunnen bezoekers zelf ervaren op 31 oktober tijdens het evenement ‘Music by Oceans’ in Gasthuis Leeuwenbergh in Utrecht. Een strijkkwartet zal dan muziekstukken spelen die gebaseerd zijn op data uit oceaansondes. Tussen de muziekstukken door vertellen wetenschappers over de oceaanstromingen waarop de composities gebaseerd zijn.

Het symposium vindt plaats in Gasthuis Leeuwenbergh, Servaasbolwerk 1a in Utrecht. De zaal is open vanaf 15.00. Het symposium begint om 15.30 en eindigt om 17.00 met een receptie. Het evenement is gratis toegankelijk, maar aanmelding is noodzakelijk vanwege een beperkt aantal plaatsen.

Het symposium wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van NWO.