Multivalent ligands to inhibit the adhesion of Pseudomonas aeruginosa targeting lectins LecA

Het werk beschreven in dit proefschrift gaat over het ontwikkelen van inhibitoren of remmers van de Pseudomonas aeruginosa virulentie factoren en lectines LecA and LecB. Deze verbindingen moeten de adhesie van het pathogeen aan celoppervlakken en ook de biofilmvorming tegen gaan. De specificiteit van remmers voor deze lectines moet het ook mogelijk maken ze te gebruiken voor detectie van de pathogeen.