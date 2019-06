Multidose drug dispensing: for older patients in primary care

Apothekers kunnen patiënten ondersteunen met de toepassing van medicatie op rol, ook wel baxters genoemd. Ondanks de wijdverbreide toepassing is de onderbouwing beperkt. Daarom hebben wij de toepassing onderzocht in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Medicatie op rol is bedoeld voor patiënten met een ordeningsprobleem. Uit ons onderzoek blijkt de startende gebruiker van medicatie op rol vaak kwetsbaar (63%) is of cognitieve problemen ervaart (42%) en 70% heeft daadwerkelijk een ordeningsprobleem. Echter, zowel over- als ondergebruik komen beide voor. De uiteindelijke beslissing om te starten is idealiter een gezamenlijk besluit tussen patiënt en zorgverlener. 76% van de gebruikers gaf aan betrokken te zijn geweest bij de beslissing om te starten met medicatie op rol. De belangrijkste redenen voor het starten waren een ordeningsprobleem (50%), gebruiksgemak (19%) en vergeetachtigheid (15%). Voor het grootste deel van de patiënten lijkt medicatie op rol dus inderdaad geïndiceerd.

Diverse internationale studies suggereren een negatief verband tussen het gebruik van medicatie op rol en potentieel ongewenste medicatie (POM’s). Binnen ons onderzoek werd duidelijk dat startende medicatie op rol gebruikers al verschilden van gematchte controle patiënten maanden voor de start. Ze gebruiken meer geneesmiddelen en POM’s.

Om het effect van het starten van medicatie op rol te onderzoeken is een randomised controlled trial (RCT) uitgevoerd met 179 patiënten. De interventie resulteerde in een significante toename in de interventiegroep. Echter, de interventie was niet voor alle patiënten even effectief. Patiënten met een ordeningsprobleem, kwetsbare patiënten, patiënten ≥ 80 jaar of therapieontrouwe patiënten profiteren vooral van het starten van medicatie op rol.