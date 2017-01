Minisymposium: Samen oud, samen wel

Op hoge leeftijd samenleven met je (huis)dier. Samen oud en samen wel, hoe doe je dat? En wat zijn de positieve effecten voor zowel mens als dier? Hoe zorg je ervoor dat je huisdier de zorg krijgt die het nodig heeft? En hoe ga je om met de risico’s op een mogelijke infectieziekte?

De faculteit Diergeneeskunde, departement Dier in Wetenschap en Maatschappij organiseert 30 januari 2017 een minisymposium waarin aandacht is voor de positieve aspecten van het samenleven van senioren met hun huisdier, zowel op lichamelijk als op mentaal vlak. Ook is er aandacht voor het welzijn van het huisdier. Tijdens het symposium komen zowel wetenschappers als mensen uit de praktijk aan het woord. Uiteraard is er ook voldoende ruimte voor interactie en discussie.

Ben je zorgverlener, mantelzorger, (dieren)arts, beleidsmaker, senior of wegens andere redenen geïnteresseerd in dit onderwerp? Dan ben je van harte welkom!

Programma:

16.00 - 16.30 uur Inloop Koffie en thee

16.30 - 16.45 uur Opening

Dagvoorzitter dr. Nienke Endenburg; GZ-psycholoog bij de Gedragskliniek voor Dieren en universitair docent “Relatie Mens-Dier” bij de faculteit Diergeneeskunde.

16.45 - 17.30 uur Duurzaam huisdierbezit bij ouderen, een stimulans voor een goede gezondheid

drs. Tineke Kramer; dierenarts en specialist in opleiding Veterinaire Volksgezondheid, faculteit Diergeneeskunde

17.30 - 18.00 uur Stichting OOPOEH (Opa’s en Oma’s Passen Op een Huisdier), van oprichting tot heden

Sandra de Vries; operationeel coördinator stichting OOPOEH

18.00 - 18.30 uur Pauze Soep met broodjes

18.30 - 19.15 uur De boer op met senioren

dr. Ans van Lier; humaan arts, maatschappij en gezondheid, GGD regio Utrecht

19.15 - 19.50 uur De Herbergier, heel gewoon

Arjen Koenen; zorgondernemer van de Herbergier in Arnhem; een tehuis voor mensen met een vorm van dementie, die niet meer zelfstandig kunnen wonen.

19.50 - 20.00 uur Sluiting door de dagvoorzitter