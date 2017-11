Microtubuli zijn kleine buisjes die zich in elke lichaamscel bevinden en daar uiteenlopende functies vervullen. Vanwege hun betrokkenheid bij de celdeling, zijn ze al lange tijd doelwit van kankertherapie. Daarnaast fungeren ze als snelwegen waarover het moleculair transport in de cel plaatsvindt.

Ivar Noordstra onderzocht de rol van microtubuli in celmigratie, morfogenese en metabolisme. Hij laat zien dat microtubuli en microtubuli-geassocieerde eiwitten op meerdere manieren bijdragen aan het goed functioneren van cellen. Daarnaast levert zijn onderzoek nieuwe inzichten in de rol van microtubuli in ziektes als kanker en diabetes type 2.