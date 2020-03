Met alumni naar de solofinale van het Liszt Concours

Zijn persoon en zijn muziek hebben zich voorbeeldig staande gehouden te midden van alle technologische, gemediatiseerde ontwikkelingen van de afgelopen eeuw. Sterker: ‘Liszt’ is steevast een inspiratiebron voor latere creaties gebleken, een lichtend baken voor ‘productieve receptie’. In speelfilms, cartoons en games is zijn muziek even hartstochtelijk bewerkt als dat Liszt zelf muziek van anderen, letterlijk, naar zijn hand zette.

Ter gelegenheid van het Liszt Concours zal prof. dr. Emile Wennekes de mediale doorwerking van Liszt aan de hand van verschillende voorbeelden bespreken. Hij maakt gebruikt van een taxonomie die eerder werd geformuleerd met Wagner als case study.

Prof.dr. Emile Wennekes is sinds 2000 hoogleraar Muziekwetenschap: Muziek en Media.

Programma

19.00 uur Start lezing

20.00 uur Aanvang concert

22.30 uur Verwacht einde

Het Liszt Concours

Het Liszt Concours Utrecht presenteert, ontwikkelt en promoot pianotalenten van over de gehele wereld. Zodoende is het een van de belangrijkste springplanken geworden naar de internationale professionele klassieke muziekscene voor jonge musici. Het startpunt is het driejaarlijkse internationale Liszt Concours, gehouden in TivoliVredenburg, Utrecht. Sinds de oprichting in 1986 heeft het concours een reputatie opgebouwd als één van ‘s-werelds meest prestigieuze pianoconcoursen. De huidige directeur van het Liszt Concours is alumnus Rob Hilberink.