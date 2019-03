Meet the Professor 2019

Op 27 maart 2019 stappen 140 professoren van de Universiteit Utrecht op de fiets naar basisscholen in Utrecht. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 mogen hun prof 'de toga' van het lijf vragen, gewoon bij hen in de klas.

Voorafgaand aan Meet the Professor krijgen de schoolklassen elke maand een gouden envelop met daarin een hint over hun prof. Bij elke hint horen kant-en-klare lesideeën. Door de hints en lesideeën komt de groep steeds meer te weten over de identiteit van de professor. Tegelijkertijd leren de kinderen over wetenschap, onderzoek en de universiteit.