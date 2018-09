Een zelfvoorzienend huis of 3D-geprinte ledematen. Toekomstmuziek? Misschien, maar hier en nu wordt er op het Utrecht Science Park (USP) onderzoek naar gedaan. Van 3 tot en met 9 september komt onderzoek van het USP tot leven tijdens kennisfestival Meet the future. Wetenschappers, theatermakers en kunstenaars slaan de handen ineen en vertellen op eigen wijze negen verhalen die zowel de ‘harde feiten’ als de ‘theatrale kant’ van het onderzoek belichten.

Nieuwsgierig?

De verhalen zijn gratis bij te wonen in de Boothzaal van universiteitsbibliotheek op het USP. Opgeven kan via de website van het Meet the future festival. Op de site vind je het programma en andere informatie over het festival.