Meet the Dutch! - lezing door drs. Rutger van der Hoeven

De Faculty Club, in samenwerking met de International Neighbour Group, organiseert jaarlijks een aantal lezingen over Nederland en de Nederlanders.

De lezing op woensdag 21 februari wordt gehouden door drs. Rutger van der Hoeven, cultuurhistoricus en correspondent en columnist bij de Groene Amsterdammer.

Onderwerp van de lezing is: Nederland gidsland?

Nederland was eens gidsland. Althans, dat was het tevreden beeld dat we over onszelf hadden. Het land met een progressief drugsbeleid, liberaal over euthanasie en tolerant jegens immigranten. Een model-samenleving, een gidsland.

Maar is dat nog wel zo? Klopt het positieve beeld dat ook buitenlanders vaak van Nederland hebben nog wel? Of zijn we die status kwijtgeraakt en zijn we nu vooral bekend als belastingparadijs voor grote multi-nationals? Zijn we alleen nog maar koopman? En is de dominee met emeritaat?

Cultuur-historicus Rutger van der Hoeven komt daarover met ons van gedachten wisselen op 21 februari.

De lezing begint om 18.00 uur in de Kanunnikenzaal van de Faculty Club. Na de lezing kun je aan tafel met de spreker. De dagschotel kost 15 euro.