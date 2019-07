Studiekiezers kunnen tijdens de Master's Open Day terecht met al hun vragen over de masterprogramma's van de Universiteit Utrecht. Nieuwe studenten krijgen de mogelijkheid om de sfeer van de universiteit te proeven en ze maken kennis met het masteraanbod.

Aanbod masterprogramma's

Vrijwel alle masterprogramma's organiseren voorlichtingssessies met belangrijke informatie over de inhoud van het programma en de ingangseisen. Op de facultaire informatiemarkten kunnen masterkiezers in gesprek met studenten, alumni en docenten.

Extra aanbod

Naast het opleidingsaanbod biedt de Universiteit Utrecht extra activiteiten aan om studiekiezers te helpen bij hun studiekeuze. Denk daarbij aan persoonlijke speedcoachgesprekken met studieadviseurs, workshops over het kiezen van een master en informatiesessies gericht op een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld honoursonderwijs en studeren met een (functie)beperking.

Voor internationale bezoekers wordt een apart programma aangeboden, bestaande uit een algemene presentatie over studeren in Utrecht en een meet-&-greet met huidige internationale studenten.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op uu.nl/mastersopenday.