Op vrijdag 9 februari 2018 vindt de Master’s Open Day van de Universiteit Utrecht plaats. Tijdens dit evenement geven vrijwel alle masterprogramma's van de universiteit voorlichting. Daarnaast beantwoorden docenten, studenten, alumni en studieadviseurs de vragen van bezoekers. Ook is er een informatiemarkt met uitgebreide informatie over toelating, inschrijving, studiefinanciering en wonen in Utrecht.