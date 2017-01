Op 1 februari 2017 vindt de Masteravond plaats. Tijdens deze avond geven vrijwel alle masterprogramma's van de universiteit voorlichting.

Verder beantwoorden docenten, studenten, alumni en studieadviseurs de vragen van bezoekers. Ook is er een informatiemarkt met uitgebreide informatie over toelating, inschrijving, studiefinanciering en wonen in Utrecht. Aanmelden kan via de website voor Masterkiezers

Waarom Utrecht?

De Universiteit Utrecht heeft veel pluspunten. Zo is het een internationaal georiënteerde universiteit met veel mogelijkheden en een grote diversiteit. Er zijn meer redenen om te kiezen voor een studie in Utrecht:

Grootste studiesucces binnen Nederland

Multidisciplinair, interactief onderwijs

Hoge notering in (inter)nationale rankings

Meer informatie?

Kijk op de website voor Masterkiezers voor meer informatie.