Mapathon Missing Maps

Wil jij digitaal je hulp bijdragen, heb jij affiniteit met geografie, aardwetenschappen of satellietbeelden en ben je in het bezit van je eigen laptop? Dan kan jij je steentje bijdragen aan noodhulp en humanitaire hulp tijdens de Missing Maps mapathon op 17 mei 2017 in Utrecht.

Missing Maps

Het Missing Maps project is een samenwerking tussen het Rode Kruis, Artsen Zonder Grenzen en het Humanitarian Openstreetmap Team. Het doel van het project is om kwetsbare gebieden in de wereld in kaart te brengen. Dit doen ze nog voordat er eventueel een (natuur)ramp gebeurt, om zo de humanitaire hulpverlening vlotter en efficiënter te laten verlopen.

Mapathon

Met mapathons (mapping marathons) probeert Missing Maps meer mensen bij het project te betrekken. Tijdens een mapathon worden satellietbeelden ingeladen in een website en werken de vrijwilligers samen aan het intekenen van bepaalde objecten (bijvoorbeeld wegen en gebouwen). Op 17 mei 2017 is er van 17.00 uur tot 21:00 uur de volgende Missing Maps mapathon in Utrecht. Jij kan hieraan meedoen! Ervaring met mappen is niet nodig. Wel is het belangrijk dat je in het bezit bent van je eigen laptop. Tijdens de mapathon zijn begeleiders aanwezig. Zij zullen uitleggen hoe het mappen werkt en welke software je hiervoor nodig hebt. Voorafgaand aan de mapathon vertelt het Rode Kruis en wetenschappers van de UU je alles over wat er met jouw maps gedaan wordt. Vervolgens wordt er gewerkt aan de kaart van Benin, Afrika. Eten en drinken wordt voor gezorgd.

Lees het Engelstalige nieuwsitem voor meer informatie en aanmelden.