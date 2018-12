Luminescentiethermometie

Tijdens de laatste decennia is het de wetenschap gelukt om materialen te maken en te manipuleren op telkens kleinere schaal, tot op de nanometer (10-9 meter) aan toe. Om de controle te hebben over materialen en processen op deze nanometerschaal is het belangrijk om de relevante parameters (zoals druk en temperatuur) met dezelfde nauwkeurigheid kunnen meten. Het is duidelijk dat conventionele thermometers niet langer nuttig zijn om temperaturen te meten op deze schaal en daarom moeten er nieuwe methoden van thermometrie ontwikkeld worden.

In dit promotieonderzoek is luminescentiethermometrie (door middel van licht temperatuur meten) onderzocht en getest of het daadwerkelijk toegepast kan worden in een reeks aan verschillende systemen. Eerst zijn verschillende soorten luminescente nanodeeltjes geproduceerd en getest hoe het uitgezonden licht verandert met temperatuur. Vervolgens zijn luminescente deeltjes gebruikt om de temperatuur te bepalen tijdens een katalytische reactie in een reactor. Ondanks een beperkte ruimtelijke resolutie van 1 mm hebben de resultaten aangetoond dat de temperatuur in zo’n reactor bepaald kan worden. Vervolgens is de techniek gecombineerd met lichtmicroscopie en was het mogelijk om de temperatuursdistributie in verschillende microreactoren te bepalen met een resolutie van enkele micrometers (10-6 m).