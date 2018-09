Linking medical records from across the healthcare system improves the quality of drug safety research.

Om de veiligheid van geneesmiddelen goed te kunnen bestuderen is het belangrijk dat er nauwkeurige informatie beschikbaar is over het gebruik van geneesmiddelen, de gebruikers en hun gezondheid en ziekte. Informatie die routinematig door artsen en andere gezondheidswerkers wordt vastgelegd, wordt in toenemende mate gebruikt voor onderzoek, met name in het Verenigd Koninkrijk. Deze informatie wordt echter in verschillende delen van de gezondheidszorg verzameld en geeft vaak niet het volledige beeld van hoe de ziekte zich ontwikkelt. Het samenvoegen van gezondheidszorggegevens uit verschillende delen van de gezondheidszorg kan hierbij helpen, maar dat gaat niet van zelf. Dit onderzoek was gericht op het verkennen en laten zien van de waarde van gekoppelde gegevens rondom het gebruik van geneesmiddelen uit de Clinical Practice Research Datalink database met andere gezondheidsgegevens in het Verenigd Koninkrijk.

Het onderzoek liet zien dat het koppelen van gegevens kansen biedt om te zien hoe informatie over gezondheid en ziektebeloop wordt vastgelegd in verschillende settings, waardoor er een vollediger beeld kan worden verkregen. Onderzoek naar hoe de informatie wordt vastgelegd, door wie en wanneer, zal onderzoekers helpen om te beslissen hoe ze die koppeling moeten vormgeven. Ook meer inzicht in deredenen waarom informatie over ziekte en gezondheid op verschillende plekken in het zorgsysteem wordt vastgelegd, is relevant. Gezien de voordelen die gekoppelde gegevens kunnen bieden, is het van cruciaal belang dat besluitvormers, organisaties die toegang bieden tot informatie, onderzoekers en het publiek samenwerken om het succes van gekoppelde gegevensprojecten te borgen, niet in de laatste plaats vanwege de verschillende privacy aspecten. Alleen als elke speler zijn of haar verantwoordelijkheid neemt, zal de legpuzzel worden opgelost.