Lie algebroïden modelleren ruimtes van vervormingen

Dit proefschrift onderzoekt kleine vervormingen van meetkundige objecten, zoals de cirkel, de bol of de torus. Dergelijke vervormingen kunnen vaak worden beschreven in termen van lineaire algebra, door een object te benaderen met raakvlakken. Voor een figuur met singulariteiten, zoals hoekpunten of vouwen, is echter niet altijd duidelijk wat er met een raakvlak wordt bedoeld. Het proefschrift ontwikkelt technieken om zulke singuliere meetkundige objecten te bestuderen. Zo heeft een singulier object een raakcomplex dat bestaat uit meerdere lagen van raakvlakken, en heeft dit raakcomplex de structuur van een Lie algebroïde. We laten zien dat deze Lie algebroïde een algebraïsch model biedt voor de ruimte van vervormingen van het meetkundige object.

Het tweede deel van het proefschrift behandelt de vraag hoe getrouw een meetkundig object door zijn Lie algebroïde wordt benaderd. We bepalen topologische condities die ervoor zorgen dat veel meetkundige structuren, zoals vectorbundels, volledig kunnen worden beschreven in termen van structuren op Lie algebroïden, zoals representaties.