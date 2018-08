Lezingen- en debatavond over zeespiegelstijging

In het verleden heeft zeespiegelstijging een cruciale rol gespeeld in de vorming van de kustgebieden die momenteel bewoond worden door de mens. Ook Nederland is het product van tienduizend jaar zeespiegelstijging. Dit laaggelegen gebied is inmiddels wereldberoemd vanwege de uitgestrekte polders en het dijken netwerk dat nodig is om het gebied veilig en droog te houden.

Maar wat staat kustgebieden zoals Nederland te wachten met het oog op de huidige en toekomstige stijgende zeespiegel? Hoe gaan we hiermee om, hoe gaat dat in andere landen, en wat valt er van elkaar te leren?

Tijdens deze openbare lezingen en debatavond, onderdeel van het iSLR18-congres, gaan deskundigen hierover met elkaar in gesprek. Zij zullen een overzicht geven over hoe in Nederland en wereldwijd met de invloed van de stijgende zeespiegel wordt omgegaan. De avond eindigt met een debat, waarin de sprekers onderling en met het publiek zullen discussiëren over hoe om te gaan met zeespiegelproblematiek.

De avond wordt geleid door dr. Peter Kuipers Munneke, weerman van de NOS en poolonderzoeker aan de Universiteit Utrecht. De voertaal is Engels.