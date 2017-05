Lezing Roy F. Baumeister: Thinking about the Future

Een toekomstgerichte denkwijze is waarschijnlijk de meest effectieve manier om succes te bereiken, maar de psychologie heeft zich altijd veel meer gericht op het verleden dan de toekomst. Tijdens deze lezing zal sociaal psycholoog en IOS visiting fellow Roy F. Baumeister spreken over de ideeën en bevindingen die voortvloeien uit ons recente onderzoeksprogramma “Thinking about the future”. Ondanks de algemene veronderstelling dat mensen de toekomst zo helder zien, lijken onze experimenten aan te tonen dat het overwegen van de toekomst leidt tot voorzichtigheid en in sommige gevallen pessimisme.

Ook buiten het lab zijn gegevens verzameld: we hebben een gigantische dataset over de gedachten van mensen, zoals hoe ze denken over hun dagelijks leven. Die gegevens onthullen veel over waarom, wanneer en hoe mensen denken over de toekomst, en welke persoonlijkheidstypen er meer over nadenken, en wat hiervan de correlaties en gevolgen zijn. Het voorspellen van de toekomst is moeilijk - maar dat is misschien niet eens de kern van de gedachten die mensen hebben over de toekomst. In plaats daarvan ontwikkelen we een theorie van pragmatische prospectie die de nadruk verlegt van "Wat gaat er gebeuren?" naar "Wat wil ik dat er gaat gebeuren?" en "Hoe kan ik dat bereiken?"

Roy F. Baumeister

Prof. Roy F. Baumeister is een van de meest invloedrijke psychologen ter wereld. Hij heeft ruim 500 wetenschappelijke artikelen en meer dan 30 boeken gepubliceerd. In 2013 ontving hij de hoogste prijs die wordt uitgereikt door de Association for Psychological Science, de William James Fellow Award, ter erkenning van zijn levenswerk. Hij heeft de verschillende posities bekleed, zoals Eppes Eminent Scholar en hoogleraar in de psychologie aan de Florida State University. In mei zal hij de Universiteit Utrecht bezoeken als visiting fellow van het strategische thema Instituties voor Open Samenlevingen.