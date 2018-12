Lezing over het ethisch perspectief op dure geneesmiddelen door dr. Ghislaine van Thiel in Meppel

Solidariteit in de zorg voor zieken is een belangrijke waarde in de Nederlandse samenleving, maar staat ook onder druk door zorgen over de kostenstijging. De overheid heeft tot taak het realiseren van een gezondheidszorgbeleid dat enerzijds een grote mate van solidariteit omvat en anderzijds voor de samenleving betaalbaar en aanvaardbaar blijft. Dit is in de kern een zaak van rechtvaardige verdeling van schaarse middelen, en daarmee een ethisch vraagstuk.

In deze lezing zal dr. Ghislaine van Thiel, medisch ethicus UMC Utrecht, vanuit het ethische perspectief kijken naar maatregelen voor het omgaan met (extreem) dure medische behandelingen die het leven van mensen met ernstige ziekte (mogelijk) verlengen of verbeteren. Het zal gaan over kansen bieden en grenzen stellen.

