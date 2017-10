Lezing Future of Work I: De arbeidsmarkt van de toekomst

In de programmareeks The Future of Work van TivoliVredenburg en de Universiteit Utrecht verkennen we in drie lezingen de toekomst van ons werk. Het thema van The Future of Work I is: hoe ontwikkelt de Nederlandse arbeidsmarkt zich en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we voor iedereen kansen scheppen op de arbeidsmarkt?

In deze eerste lezing vertelt hoogleraar arbeidseconomie Joop Schippers voor welke uitdagingen we op de arbeidsmarkt staan. Wat kunnen werkgevers, werknemers, overheden en instituten doen om ervoor te zorgen dat we in Nederland voor iedereen passend werk kunnen organiseren?

Na afloop van zijn lezing gaat Schippers onder leiding van Elisabeth van den Hoogen in gesprek met o.a. Tweede Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) en vertegenwoordigers van de Nationale Denktank.